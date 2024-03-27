قبل عرض الثانية.. مخلص الحلقة الأولى من مسلسل رحيل

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور عرض الحلقة الثانية من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، بعدما عرضت امس الحلقة الاولى وبدات الاحداث بدهور نديمة «لبنى ونس» تاتي مسرعة عندما سمعت الباب يطرق بشدة فتقول إبراهيم«أحمد صيام» أن يفتح الباب فقال لها إنه لن يفتح الباب لأنه يعلم إنه ا ابنته سعاد «ليلى حسين» هي من تطرق ولا يريد أن يفتح لها الباب لأنها تزوره من وراء زوجها، وترجت سعاد والدها أن يسامحها وأنها لا تريد أن تخرب بيتها بنفسها، وقال لها «بنتي تدخل بيتي عزيزة متدخلهوش سرقة ولا تخرج منه سرقة لأن ابنته نفسها عزيزة»، ويظهر صلاح الخواجة "محمد كيلاني"، الذي يقدم دور محام، ووالده يسأله عن قضية ضرائب المعلم شديد ليقول له إنه أجل له الغرامة الثلث، فيسأله عن موعد ذهابه للتقدم للرحيل وأنه يريد أن يذهب لكي يخطبها ويؤكد عليه أنه لن يتزوج إلا رحيل، طلب من رحيل التحدث معها في أمر ضرورى، وقال لها أن تأتي للمكان الخاص بهما للضرورة، فتذهب رحيل لمقابلته، ويحدثها أنه يريد معاد من والدها لأنه يريد أن يطلب يدها.

تفاصيل مسلسل رحيل



وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها، ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل رحيل



يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.

