الفنان شريف حلمي يكشف عن سر رفضه المشاركة في مسلسل ابن ماجة (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي عن رفضه المشاركة في مسلسل ابن ماجة: الدور كبير عليا

كشف الفنان شريف حلمي، عن أسباب رفضه المشاركة في مسلسل ابن ماجة، لافتا إلى أن الدور كان كبيرا عليه نظرا لصغر سنه، فضلا عن أنه كان منتهي من تصوير مسلسل ملفات سرية ويجسد شخصية غير سوية "يطارد ناس ويساوم آخرين" فكان من الصعب تجسيد شخصية الإمام ابن ماجة.

فيديو.. شريف حلمي عن رفضه المشاركة في مسلسل ابن ماجة: الدور كبير عليا

وأكد الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لم يكن لدي الجرأة لتجسيد شخصية إمام مهمة بهذا الحجم فاعتذرت بشدة رغم إنها دور بطولة وجلست في البيت أكثر من عام ونصف دون عمل.

وأوضح الفنان شريف حلمي، أن مشاركته في مسلسل ملفات سرية مع الفنانة ميرفت أمين نقلة فنية كبيرة، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي رصدت ميزانية ضخمة لتصوير العمل وكانت تعول عليه، معقبا: "العمل مع ميرفت أمين شرف لي".