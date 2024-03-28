نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر تطرد محمد رياض من منزله.. أحداث الحلقة 17 لـ "قلع الحجر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الحلقة السابعة عشر بحضور الشرطة برفقة سوسن بدر (روحية) لترك فرماوي البيت، ويعترف فرماوي أمام أهل البلد أن البيت والأرض من حق اخته روحية لترد روحية عليه الحق رجع لأصحابه لتدخل اختها الصغرى في الحديث قائلة ارتحتي لما طردتي أخوكي الكبير.



ينفعل فرماوي على زوجته الأولى منى عبد الغني والسبب يرجع لضياع ابنه جمعة، ويتربص أهالي الشواكيش لقتل جمعة.



اشتعلت الحرب بين العمامرة والشواكيش وأصيب جمعة برصاص من قبل الشواكيش ليتجه العمدة فرماوى نحوه ليموت جمعة.



يتجمع أهل العمامرة في المستشفى ويصرون على اخذ الثأر بالشواكيش، ليصرخ الظابط في وجههم ابنكم مات موتة طبيعية بسكتة قلبية وليس برصاص ليرد العمدة على أهله إكرام الميت دفنه.

وتنتهي الحلقة بإخبار كريمان أمها التراجع عن قرار اخذ البيت في الوقت الحالي حتى لا يلومها الناس، ولأن خالها فرماوي عنيد، لترد أمها عليها قائلة انا أعند.



أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار

يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

