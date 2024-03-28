الفنان شريف حلمي يكشف عن كواليس علاقته بـ رامز جلال: "قعدت في بيتهم سنتين" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف حلمي، عن تفاصيل علاقته بالشقيقين رامز وياسر جلال، قائلا: دول أصحابي وقعدت في بيتهم سنيتن خلال دراستنا في معهد العالي للفنون المسرحية وكنا بنذاكر مع بعض".

فيديو.. الفنان شريف حلمي: رامز جلال دفعتي وقعدت في بيتهم سنتين

وأكد الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنانين رامز وياسر جلال، نتاج والداهما المخرج العظيم الأستاذ جلال توفيق الله يرحمه وقدمت معه مسرحية، لافتا إلى أنه خلق بين أبنائه حالة من الدفء والحب.

وكشف الفنان شريف حلمي، عن أسباب رفضه المشاركة في مسلسل ابن ماجة، لافتا إلى أن الدور كان كبيرا عليه نظرا لصغر سنه، فضلا عن أنه كان منتهي من تصوير مسلسل ملفات سرية ويجسد شخصية غير سوية "يطارد نُاس ويساوم آخرين" فكان من الصعب تجسيد شخصية الإمام ابن ماجة.