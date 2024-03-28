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الفنان شريف حلمي: أحمد زكي فنان عظيم.. وأحد أفضل من أنجبت مصر (فيديو)

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القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان شريف حلمي، إن الفنان الراحل أحمد زكي ممثل عظيم ومن أفضل ما أنجبت مصر من فنانين، موضحا أن فيلم مستر كاراتيه لم يكن على مستوى موهبته ولكنه أراد مغازلة شباك التذاكر.

فيديو.. الفنان شريف حلمي: أحمد زكي فنان عظيم.. وأحد أفضل من أنجبت مصر

وكشف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سر غضب الفنان الراحل أحمد زكي منه على خلفية تقرير نشره حينما كان يعمل صحفيا في جريدة الأبناء الكويتية يحمل عنوان: "عقدة نجوم مصر اسمها عادل إمام"، وفوجئت به يقتحم مقر الجريدة قائلا لي: من قال لك أن مصر لديها عقدة".

وأشار الفنان شريف حلمي، إلى أن مشاركته في مسلسل ملفات سرية مع الفنانة ميرفت أمين نقلة فنية كبيرة، موضحا أن مدينة الإنتاج الإعلامي رصدت ميزانية ضخمة لتصوير العمل وكانت تعول عليه، معقبا: "العمل مع ميرفت أمين شرف لي".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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