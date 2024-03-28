الفنان شريف حلمي: مستر كاراتيه أقل من موهبة أحمد زكي (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان شريف حلمي، إن فيلم مستر كاراتيه لم يكن على مستوى موهبة الفنان الكبير أحمد زكي ولكنه أراد مغازلة شباك التذاكر لحصد إرادات كبيرة ومنافسة باقي النجوم من بينهم الزعيم عادل إمام ومحمود عبد العزيز.

فيديو.. الفنان شريف حلمي: مستر كاراتيه أقل من موهبة أحمد زكي

تابع خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان الراحل أحمد زكي ممثل عظيم ومن أفضل ما أنجبت مصر من فنانين، ولكنه سلك طريقا مختلفا في بعض الأعمال من أجل الأرباح وزيادة نسب التوزيع على حساب المضمون.



وكشف الفنان شريف حلمي، سر غضب الفنان الراحل أحمد زكي منه على خلفية تقرير نشره حينما كان يعمل صحفيا في جريدة الأبناء الكويتية يحمل عنوان: "عقدة نجوم مصر اسمها عادل إمام"، وفوجئت به يقتحم مقر الجريدة قائلا لي: من قال لك أن مصر لديها عقدة".