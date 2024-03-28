شريف حلمي يكشف عن كواليس مشاجرته مع أحمد زكي بسبب "عُقدة" عادل إمام (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان شريف حلمي، عن كواليس مشاجرته مع الفنان الراحل أحمد زكي بسبب "عُقدة" الزعيم عادل إمام.

فيديو.. شريف حلمي يكشف عن كواليس مشاجرته مع أحمد زكي بسبب "عُقدة" عادل إمام

وأكد الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان الراحل أحمد زكي ممثل عظيم ومن أفضل ما أنجبت مصر من فنانين، ولكنه سلك طريقا مختلفا في بعض الأعمال من أجل الأرباح وزيادة نسب التوزيع على حساب المضمون.

وأوضح الفنان شريف حلمي، أن سر غضب الفنان الراحل أحمد زكي منه على خلفية تقرير نشره حينما كان يعمل صحفيا في جريدة الأبناء الكويتية يحمل عنوان: "عقدة نجوم مصر اسمها عادل إمام"، وفوجئت به يقتحم مقر الجريدة قائلا لي: من قال لك أن مصر لديها عقدة".

ولفت إلى أن فيلم مستر كاراتيه لم يكن على مستوى موهبة الفنان الكبير أحمد زكي ولكنه أراد مغازلة شباك التذاكر لحصد إرادات كبيرة ومنافسة باقي النجوم من بينهم الزعيم عادل إمام ومحمود عبد العزيز.