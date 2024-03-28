عاجل - الفنان شريف يكشف عن سر ابتعاده عن الفن (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - الفنان شريف حلمي: "بعض المؤلفين بيرفضوا يشغلوني وكانوا أصدقائي"

كشف الفنان شريف حلمي، سر غضب المؤلفين منه، قائلا: إن هناك حالة من الغضب ضدى من بعض المؤلفين رغم أنه أصدقائي بسبب دخولي مجال التأليف والكتابة، معبقا: "مبقوش يجيبوني في شغلهم نفسنة".

فيديو.. الفنان شريف حلمي: "بعض المؤلفين بيرفضوا يشغلوني وكانوا أصدقائي"

وأشار الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى كواليس مشاجرته مع الفنان الراحل أحمد زكي بسبب "عُقدة" الزعيم عادل إمام.

وأوضح الفنان شريف حلمي، أن للفنان الراحل أحمد زكي ممثل عظيم ومن أفضل ما أنجبت مصر من فنانين، ولكنه سلك طريقا مختلفا في بعض الأعمال من أجل الأرباح وزيادة نسب التوزيع على حساب المضمون.