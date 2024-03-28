نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البحر الأحمر يبكي" و"الشكارة والبحر" يحصدان جائزتين في مهرجان غينت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ببلجيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الدورة الثانية من مهرجان غينت السينمائي الدولي للأفلام القصيرة ببلجيكا، فاز الفيلم الأردني البحر الأحمر يبكي للمخرج فارس الرجوب بجائزة جسر الثقافات والفيلم التونسي الشكارة والبحر للمخرج عزيز الشناوي بجائزة أفضل فيلم قصير، والفيلمان من توزيع شركة MAD Solutions.

تفاصيل فيلم الشكارة والبحر

فيلم الشكارة والبحر من إخراج وتأليف عزيز الشناوي، مخرج وكاتب سيناريو تونسي اُختير فيلمه القصير كرينتي في أكثر من 60 مهرجان وحاز على 19 جائزة مرموقة، وبطولة الممثلة قمر بن سلطان التي اشتهرت بمشاركتها في الفيلم القصير رقصة دوت الخليج.

تدور أحداث الفيلم حول مريم، امرأة ثلاثينية تقرر الذهاب في إجازة، لكنها تعثر على جثة رجل إفريقي غارق أمام شرفتها، وعلى ما يبدو أنه لم يحاول أحد مساعدته. وعندما تتعرف مريم على هويته، تجد نفسها مضطرة لاتخاذ قرار مصيري.

فيلم البحر الأحمر يبكي

أما فيلم البحر الأحمر يبكي، وهو أول فيلم أردني قصير يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي، من إخراج فارس الرجوب والفائز مؤخرًا بـجائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم قصير في مهرجان الجونة السينمائي، ومن تأليف فارس الرجوب وماثيو لاباليا وبطولة كلارا شفننج وأحمد شهاب الدين ومحمد نزار وأنور خليل.

ويحكي الفيلم عن آيدا التي يسكن روحها شيء ما، وحتى تودع حبيبها وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة تسافر إلى مكان ناءٍ حيث اختفى، وجرى تصوير أحداث الفيلم في مدينة غريبة تشبه عالم الأشباح في جنوب الأردن بكاميرا مقاس 16 مم.