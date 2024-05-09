انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تكشف عن الأبراج الأقل حظًا في مايو 2024... تعرف على هل أنت من بينها؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعاني مواليد أربعة أبراج من أزمة مالية في شهر مايو القادم، ويشعرون بالاكتئاب بسبب قلة المال وعدم التنزه أو السفر وفق توقعات خبيرة الأبراج وعلم الفلك ليلى عبداللطيف.
برج الثور
- مولود برج الثور يعاني من تأخير في تلقي الرواتب، خسائر مالية غير متوقعة مما يجعله مضطر لدفع نفقات إضافية
برج الجوزاء
- مولود برج الجوزاء يعاني من صعوبة في ادخار أمواله بشكل صحيح، رغبة في شراء أشياء لا تستطيع تحملها مما يجعله يشعر بالقلق بشأن المال.
برج العذراء
- مولود برج العذراء يعاني من فقدان الوظيفة أو انخفاض الدخل، مما يجعل الديون تتراكم عليه، ويشعر بعدم الأمان المالي.