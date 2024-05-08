انت الأن تتابع خبر تفجر دولة عربية مفاجأة مدوية: إعلان عن اكتشاف كنز عظيم يشكل ثلث ثروة الأرض! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اكتشاف منجم وكنز ضخم في دولة عربية يعتبر من اكبر الكنوز في العالم ويغطي ثلث احتياج المعمورة حيث يعد الوطن العربي واحد من أكبر المخزونات للثروات الباطنية والكنوز مع امتداد مساحته وتغير تضاريسه وتعاقب الأمم عليه, ولعل من أبرز الكنوز التي يتمتلكها الوطن العربي هي النفط والمعادن.وفي بلد عربي وتحديداً الجزائر فقد عنونت عشرات الصحف الغربية مقالتها بعنوان لفت أنظار العالم مفاده بأن الجزائر تعيد اكتشاف كنز ضخم أحد أكبر كنوز العالم.وفي هذا الإطار، سلطت عشرات الصحف الغربية الضوء على الجزائر وجذبت أنظار العالم باتجاهه، معلنة أن الجزائر تبحث عن كنز كبير جدا في اكتشاف يعد أحد أكبر وأضخم الكنوز في العالم.

اكتشاف كنز ضخم وكبير في دولة عربية

وجاءت التغطية الواسعة من الصحف الغربية بعد موافقة مجلس الوزراء الجزائري على الانطلاق في المرحلة الأولى من استغلال منجم الحديد “غار جبيلات” جنوب غربي الجزائر، وهو أحد أكبر المناجم في العالم.ويبدو أن منجم “غار جبيلات” يعرف طريقه نحو الاستغلال بعد منح مجلس الوزراء الضوء الأخضر لـ”عملاق الحديد” للانطلاق، عبر مشروع ضخم في إطار توجه الحكومة نحو تنويع اقتصادها واستغلال كل مواردها المنجمية.وقد منح مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، الضوء الأخضر لما يوصف في الجزائر بـ”عملاق الحديد” للانطلاق في المرحلة الأولى من استغلاله، لما يمثله هذا المنجم من “مصدر مهم لدخل البلاد، وكذلك أهميته الحيوية في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا”، حسبما جاء في بيان المجلس.

وتعول الجزائر على هذا المشروع الجديد باعتباره مرتبطا بأحد أكبر احتياطات الحديد في العالم، حيث يتوفر على ثالث احتياط عالمي بمخزون هائل يتجاوز 3 مليار طن من المعدن الرمادي، من بينها 1.7 مليار طن قابلة للاستغلال في المرحلة الأولى، مما سيضمن إيرادات بعشرة مليارات دولار سنويا وفق بعض التقديرات.ووفق خبراء اقتصاديين، فإن استغلال هذا المنجم الحيوي سيقلل من استيراد مادة الحديد، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام في العالم، علاوة على أنه مشروع يعضد الجهود الاقتصادية ويخلق فرص عمل، لا سيما في تلك المنطقة الشاسعة من جنوب غربي الجزائر.

شراكة صينية مع الجزائر في منجم “غار جبيلات”