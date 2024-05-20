مال وأعمال

ليبيا تبدأ تشغيل خط أنابيب نفط جديد بطاقة 2000 برميل يوميا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ليبيا تبدأ تشغيل خط أنابيب نفط جديد بطاقة 2000 برميل يوميا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 12:14 صباحاً - وكالات – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، بدء تشغيل خط الأنابيب الجديد من حقل شمال الحمادة النفطي والمتوقع أن ينقل في بادئ الأمر 2000 برميل يوميا.

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وذكر بيان المؤسسة أن من المتوقع أن يزيد حقل شمال الحمادة، الذي تديره شركة نفوسة للعمليات النفطية، ضخ النفط في خط الأنابيب تدريجيا “حتى الوصول إلى 25 ألف برميل يوميا ليبدأ بعدها الضخ.. بواقع 4500 برميل يوميا، وستزيد بوضع آبار الإنتاج تباعا للوصول إلى 10 آلاف برميل يوميا في سبتمبر 2024، وهو برنامج المرحلة الأولى لتطوير الحقل”.

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وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا وينقل إنتاج النفط إلى ميناء مليتة تبلغ سعته التصميمية 70 ألف برميل يوميا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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