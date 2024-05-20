- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ليبيا تبدأ تشغيل خط أنابيب نفط جديد بطاقة 2000 برميل يوميا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 12:14 صباحاً - وكالات – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، بدء تشغيل خط الأنابيب الجديد من حقل شمال الحمادة النفطي والمتوقع أن ينقل في بادئ الأمر 2000 برميل يوميا.
وذكر بيان المؤسسة أن من المتوقع أن يزيد حقل شمال الحمادة، الذي تديره شركة نفوسة للعمليات النفطية، ضخ النفط في خط الأنابيب تدريجيا “حتى الوصول إلى 25 ألف برميل يوميا ليبدأ بعدها الضخ.. بواقع 4500 برميل يوميا، وستزيد بوضع آبار الإنتاج تباعا للوصول إلى 10 آلاف برميل يوميا في سبتمبر 2024، وهو برنامج المرحلة الأولى لتطوير الحقل”.
وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا وينقل إنتاج النفط إلى ميناء مليتة تبلغ سعته التصميمية 70 ألف برميل يوميا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا تبدأ تشغيل خط أنابيب نفط جديد بطاقة 2000 برميل يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.