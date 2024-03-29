نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص حلقة 19 من العتاولة.. إحتراق مريم محمود الجندي ومحاولة قتل غامضة لباسم سمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُرضت منذ قليل الحلقة 19 من مسلسل العتاولة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث.

بدأت أحداث الحلقة بمقابلة باسم سمرة (عيسى الوزان) مع لبنى ونس ( والدة حنه) ويخبرها حقيقة الأمر بأن زوجها توفى وإن من تسببت في ذلك بنتها زينة (حنة) فتدخل في صدمة كبيرة.

ذهب أحمد السقا ء( نصار) للاطمئنان على نجله مالك بعد تعرضه لحادث سيارة تسبب له في العديد من الكسور، ويتحدث نصار مع ابنه وهو على فراش المرض ويتمنى له الشفاء ويدعوا الله بأن يتجاوز تلك المحنة في مشهد مؤثر جدًا.



بحاول باسم سمرة (عيسى الوزان) الضغط على أحمد السقا ( نصار) للعثور على تمثال الآثار، ومن جهة أخرى تخبر زينه (حنة) أحمد السقا (نصار) معرفه نصار بالأمر وتهديده لها فيقف بجابنها لحمايتها.



يذهب مؤمن نور (سعد ) إلى الحارة ويعلن الحرب على العتاولة، من خلال إظهار عقد الزواج العرفي لزواجه من مريم محمود الجندي (عائشة) وهو ما يجعلها تقوم بحرق نفسها وإشعال النيران بها، لكن فريدة سيف النصر والدتها (سُترة) بإنقاذها ونقلها إلى المستشفى.



وهناك تلتقي بأحمد السقا (نصار) الذي كان يطمئن على ابنه، ويتابع مع زينه (حنة) حملها.



يتعرض باسم سمرة (عيسى الوزان) إلى محاولة قتل حيث تم إطلاق النيران عليه من قبل مجهولين.

قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة



مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى

مواعيد مسلسل العتاولة



ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد