لقاء سويدان ترفض زواج أختها من مهدي.. أحداث الحلقة 23 من "قلع الحجر"



القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت الحلقة 23 من مسلسل قلع الحجر، بمقابلة أخت كريمان بمهدي والمشاجرة بينهما وطرده من المنزل بسبب انفتاح موضوع الزواج من كريمان.

وترفض لقاء سويدان الحديث مع مهدي وتقول له ابعد عن اختي حتى لا يحدث مشاجرة بين المنزلاوية والعمامرة.

ينصح يوسف الاسدي (محيي) المهندسة وفاء بوضع أخيها يونس في مركز ترفيه وتوافق وفاء على قراره

تتزوج المهندسة وفاء من المهندس محيي بعد عام من خطوبتهما، ويفتح محيي موضوع مشروع توريد إلكترونيات وأدوات كهربائية، لتشجعه وفاء في أخذ القرض من البنك.

تفتح سوسن بدر (روحية) موضوع الزواج من بنت أخوها فرماوي من ابنها مرتضى ليرفض زوجها حرازي هذا النسب.



وتنتهي الحلقة بإجتماع العمدة مع أهل العمامرة لإشتعال الحرب بين الشواكيش وعدم المصالحة بينهما، يصرخ العمدة فرماوي في وجه ابنه الأصغر بسبب موضوع زواجه من بنت عمته روحية.

أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار

يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

