نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم سلمان خان وكاران جوهار لازال قائمًا وفق تصريحات المخرج الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات جديدة له، قال المخرج والمنتج كاران جوهار إن مشروع الفيلم السينمائي الذي يشهد عودة التعاون بينه وبين سلمان خان لازال قائمًا.

ووفق انديا توداي، الفيلم من المقرر أن يحمل عنوان رسمي هو The Bull، ومن المقرر أن يتم طرحه للعرض في السينمات بحلول عام 2025.

ذلك بعد أن أشار النجم الكبير عامر خان لاحتمالية العمل على جزء جديد من فيلمه الكلاسيكي الناجح Andaz Apna Apna بعد عقود من طرحه.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان مشاركا في بطولته النجم سلمان خان، والعمل على جزء ثاني منه سيكون أيضًا بمشاركة سلمان.

وكشفت مصادر عن تفاصيل الفيلم السينمائي القادم للنجم الهندي الكبير سلمان خان، من خلالها اتضح سعي سلمان خان للتعاون مع المخرج AR Murugadoss.

أول فيلم لـ راجفير ديول

وكان قد احتفل نجم بوليوود الكبير "صاني ديول" بطرح البوستر الترويجي لأول عمل سينمائي لنجله راجفير ديول، الذي سيشهد أول ظهور سينمائي للممثل الشاب ابن النجم الكبير في السينما الهندية.

وقال صاني بنشر البوستر الترويجي الأول لفيلم نجله الجديد الذي يطرح بعنوان Dono، وسيشهد أيضًا الظهور الأول للفنانة الشابة "ثاكيريا دهيلون" في سينما بوليوود، الفيلم تدور أحداثه في إطار قصة رومانسية بين الثنائي من إخراج "سوراج بارجاتيا".

مشاركة جديدة لبوبي ديول

أيضا طرح النجم بوبي ديول، شقيق النجم صني ديول الصورة الأولى له، للشخصية التي سيجسدها ضمن أحداث فيلم " Animal " إلى جوار رانبير كابور.

ونقل موقع "إنديا توداي"، صورة ترويجية نشرها بوبي لشخصيته من الفيلم، وكان وجهه ملطخًا بالدماء، عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام.