نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص الحلقة الـ 25 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث مسلسل صدفة الحلقة 25، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بتفكير وتدبير «صدفة» مع شقيقتها «حنان»، لإنهاء زواج ابن شقيقتها «صاصا» من جارتهما «نوجة»، خاصة أنها تكبره بأعوام كثيرة، كما إنها اعتادت الزواج من الشباب ثم الانفصال عنهم، قررت جارة ريهام حجاج، اقتحام منزلها ومنزل شقيقتها، بصحبة بعض الرجال من الجيران، حتى تصطحب معها «صاصا» زوجها، بعدما أجبرته أسرته على عدم الخروج من المنزل بعد زواجه منها، وأكدت لهاةة «صدفة» أنه سيطلقها أمام الجميع، إلا أنه قرر إحراجها، وإحراج والدته، والتمسك بجارتهما «نوجة» زوجة له.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.