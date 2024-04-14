18 أبريل .. مهرجان واسط السينمائي بالعراق يطلق دورته التاسعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 09:31 صباحاً - أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان واسط السينمائي الدولي للأفلام القصيرة بالعراق، انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان دورة الفنان العراقي إياد الطائي، والتي تقام تحت شعار "السينما ثقافة الشعوب"، في 18 أبريل الجاري، برعاية عبد الله الشمري وبالتعاون مع نقابة الفنانين العراقيين.

وكشفت إدارة المهرجان - في بيان - عن الأفلام التي ستفتتح أولى فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان يوم الخميس (18 أبريل)، وتتضمن 7 أفلام عربية وأجنبية من بينها الفيلم المصري القصير "عشرين" للمخرجة منة أحمد، إلى جانب الأفلام العراقية "ساندي بيل" للمخرج حسن العزاوي، و"طباشير" إخراج جواد حيدري، و"الأحمر"، ومن تونس "الباص" إخراج زيد لبادي، ومن هولندا "A SMILE"، ومن أمريكا "THE PRESENT".

كما يشهد اليوم الثاني من فعاليات المهرجان عرض 10 أفلام عربية من بين هذه الأفلام: من السعودية "شبح الماضي"، ومن سوريا "براءة"، ومن اليمن "الضربات الصادمة"، ومن المغرب "اسيف" ومن العراق "مولد القطن" و"ترند"، ومن مصر الفيلم القصير "مر من هنا"، إخراج عبد الرحمن أديب، مستوحى أحداثه من أفلام عصر السينما الصامتة ويقدم محاولة في السرد القصصي الممزوج بالحنين إلى الماضي.

جدير بالذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان واسط السينمائي الدولي شهدت مشاركة عربية كبيرة، وكان من بينها مصر، حيث شاركت بالفيلم القصير "سيلفي" للمخرج وائل أبو طالب، تمثيل محمد أبو حلاوة وأحمد حجر ومحمد السراجي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول شخص استخدم وسيلة التصوير السيلفي بغرض سرقة مكان، وتتطور الأحداث فينتج عنها العديد من المفارقات الكوميدية.