نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم All We Imagine as Light..أول فيلم هندي ينافس بمهرجان كان منذ 30 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الإعلان رسميًا عن اختيار فيلم All We Imagine as Light، ليكون أول فيلم هندي يمثل سينما بوليوود رسميًا في مهرجان كان منذ 30 عامًا.

ووفق إنديا توداي، الفيلم من المقرر أن ينافس بالمسابقة الرسمية على جائزة السعفة الذهبية بالدورة القادمة من مهرجان كان السينمائي.

وتنطلق فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته للعام الجاري فيما بين 14 مايو وحتى 25.

مصطفى الكاشف يعود إلى مهرجان كان

للعام الثاني على التوالي، يعود مصطفى الكاشف إلى مهرجان كان بالفيلم الصومالي The Village Next to Paradise

بعد النجاح الكبير الذي حققه مدير التصوير الواعد مصطفى الكاشف في الفيلم القصير عيسى للمخرج المصري مراد مصطفى، والذي انطلقت عروضه من مهرجان كان السينمائي في العام الماضي ليفوز عنه مصطفى بثمان جوائز لأفضل تصوير سينمائي، يعود الكاشف إلى مهرجان كان هذا العام بالفيلم الصومالي The Village Next to Paradise للمخرج مو هراوي والذي يشارك في قسم نظرة ما بالدورة 77، ويعتبر أول فيلم على الإطلاق تم تصويره في الصومال ويشارك في مهرجان كان، الفيلم من إنتاج شركة Freibeuter Film في النمسا، وشركة MAMAAl في الصومال.

فوز The Village Next to Paradise

وكان قد فاز مشروع فيلم The Village Next to Paradise بعدد من المنح الإنتاجية من بينها منحة صندوق برلينال للسينما العالمية في مهرجان برلين السينمائي، كما فاز مشروع الفيلم بمنحة ما بعد الإنتاج (20 ألف يورو) من ورش أطلس بمهرجان مراكش الدولي للفيلم، وقد عبر الحاضرون عن إعجابهم بالفيلم وأشادوا بشكل خاص بالتصوير السينمائي لمصطفى الكاشف.