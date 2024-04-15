نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح خاص.. أحدث ظهور لـ محمد رمضان في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الفنان محمد رمضان، جناحه الخاص في الإمارات، حيث شارك متابعيه بفيديو له عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر وهو يتجول داخل مقر إقامته في دبي على أنغام إحدى أغنياته.

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اخر حفلات محمد رمضان

سبق، احيا محمد رمضان حفلا بدبي، على مسرح ميديا سيتي، والذي رفع لافتة «كامل العدد»، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أعماله الغنائية، وظهر خلال الحفل بأكثر من تابلوه استعراضي راقص.

أحدث ظهور لـ محمد رمضان

وايضا ظهر محمد رمضان في إعلان إحدى شركات الاتصالات الذي كان تحت شعار «الساعات الحلوة مبتخلصش»، وقدمه كل من الفنان محمد رمضان وأنغام، بتوقيع أيمن بهجت قمر، إذ خلال الإعلان اجتمع الثنائي، وظهر أيضا أبناء وأشقاء الفنان محمد رمضان، وذلك بجانب الظهور الخاص لنجل أنغام وأسرتها، ويتضمن الإعلان أغنية الساعات الحلوة مبتخلصش وهى من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي، ورؤية شركة ميديا هب سعدي جوهر.

أحدث اعمال محمد رمضان

وايضا شارك محمد رمضان، في فيلم «أسد وأسود» من إنتاج موسى أبو طالب، تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته أيضا مجموعة كبيرة من الفنانين، من بنهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، أحمد عبد الحميد، ظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان طرحه فيديو كليب أغنية "عربي" على "يوتيوب"، وتعاون فيها معه المغني الكندي ذو الأصل اللبناني مساري، ومغني الراب الأمريكي فيوتشر، وايضا شارك في مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين

