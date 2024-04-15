نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق النار على منزل النجم الهندي سلمان خان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الشرطة الهندية بلاغًا بمحاولة إغتيال النجم الهندي الشهير سلمان خان من أمام منزله، وذلك مساء أمس الأحد، وبعد عدة تحريات أشارت التقارير.

نقلا عن الشرطة الهندية أن شخصين مجهولين أطلقا الرصاص خارج مقر إقامة النجم سلمان خان في مومباي وذلك وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وبحسب التقرير، أطلق الأشخاص أربع طلقات خارج شقق جالاكسي في منطقة باندرا، حيث يعيش الممثل. وقد التقطت لقطات كاميرات المراقبة المسربة اثنين من مطلقي النار المزعومين على دراجة بالقرب من منزل النجم حيث سُمعت طلقات نارية.

أعمال سلمان خان القادمة:

وفي سياق آخر كشفت مصادر عن تفاصيل الفيلم السينمائي القادم للنجم الهندي الكبير سلمان خان، من خلالها اتضح سعي سلمان خان للتعاون مع المخرج AR Murugadoss.

وتحدد رسميًا موعد تصوير النجم سلمان خان للمشاهد التي سيحل بها ضيف شرف على أحداث الفيلم القادم للنجم صني ديول.

ووفق إنديا توداي، من المنتظر أن يحل سلمان خان، كضيف على فيلم ديول الذي سيطرح بعنوان Safar، وسوف يطرح الفيلم للعرض نهاية العام.

ويتطلع النجم الهندي الكبير صني ديول لتجسيد شخصية Hanuman في الفيلم الجديد للمخرج Nitesh Tiwari.

آخر أعمال سلمان خان:

ويذكر أن آخر أعمال سلمان هو فيلم tiger 3 الذي عرض في شهر نوفمبر الماضي في دور العرض الهندية والعالمية والمصرية أيضًا، والفيلم من بطولة سلمان خان وهو الجزء الثالث من سلسلة tiger والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرح الجزء الأول لها، وقد كشفت الشركة المنتجة عن ضيوف شرف الفيلم وهما شاروخان بشخصية باثان التي قدمها في فيلمه "Pathan" الذي عرض مؤخرًا، والنجم هيريثيك روشان بشخصية كابير والتي قدمها في أحد أفلامه الشهيرة عن الجواسيس.