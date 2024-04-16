بعد تعرضه لوعكة صحية.. محمد عبده يتصدر تريند "جوجل" في السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر المطرب السعودى محمد عبده محركات بحث جوجل بالسعودية في الساعات الماضية بعد تعرضه لوعكة صحية، تسببت في تأجيل حفله في دولة البحرين، والذي كان من المقرر إقامته يوم 19 أبريل الجاري، وذلك أعلنت الشركة المنظمة للحفل في بيان لها.

إلغاء حفل محمد عبده في البحرين

وقالت الشركة المنظمة في بيانها: «نحيطكم علما بأنه قد تم إلغاء حفل الفنان محمد عبده، وخالد الشيخ، والذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 أبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل».

وتابعت: «ونعتذر عن أي ازعاج أو خيبة أمل قد يسببه لكم هذا الخبر ونقدر دعمكم المستمر.. ويمكن لحاملي التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملا أو استخدامه كرصيد لـ شراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024».

آخر أعمال محمد عبده

وكان الفنان محمد عبده طرح ألبومه الأخير "يا عافية قومى"، من ألحان الموسيقار طلال ويضم 11 أغنية منها وين الدليل، يا غافية قومي، استطيع، تضحك معى، أنا من أكون، أحلى خبر، يا غافية قومى تساوت، مريت.