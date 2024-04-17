عليا أو ي وأحمد جمال يطرحان دويتو "تعالى هنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة عليا أو ي، بالتعاون مع الفنان أحمد جمال، أغنية “تعالي هنا" عبر موقع الفيديوهات “ يوتيوب ”.

عليا أو ي وأحمد جمال

صُناع أغنية “ تعالي هنا ”

الأغنية من ألحان المطرب أحمد جمال، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع الهامي دهيمة، وأحمد حسام.

عليا أو ي

عليا أو ي وأحمد جمال

أغنية "تعالى هنا" تعد التجربة الثانية لعليا بعد أغنية "بطل حياتك"، والتى تم تصويرها بطريقة الفيديو مع المخرج محمد القاضي، وحققت وقتها نجاح كبير وتصدرت ترند الموسيقي فى مصر بأكثر من ٢ مليون مشاهدة بعد طرحها.

نبذة عن عليا أو ي

عليا أو ي، دخلت مجال الفن بعد أن حققت نجاحا كبيرا فى عالم السوشال ميديا، وأطلقت على نفسها "عليا أوى" كناية عن الثقة بالنفس، وكان اختصاصها تقديم الفيديوهات وتقييم المنتجات التي تقوم بشرائها، وتقدم بعض النصائح للسيدات عن المكياج وكيفية شراء الملابس، ويتجاوز عدد متابعيها المليون و600 ألف شخص عبر حسابها على الفيسبوك.

شاهد الفيديو:



