خلاف بين عمرو الليثي وقنوات الزعيم وبيروت أفلام.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - نشب خلاف قانوني بين الإعلامي عمرو الليثي ومؤسسي قناة الزعيم وبيروت أفلام و ذلك بسبب استغلال صورة الإعلامي عمرو الليثي لقيامهم بإعلانات دعائية بصورته الخاصة دون الرجوع إليه.

الإعلامي عمرو الليثي

سبب الخلاف

و نتج عن ذلك مقاضاة تلك القنوات وهذا نا أعلنه المستشار القانوني طارق العوضي في بيان إعلامي قائلًا “ حيث فوجيء الإعلامي عمرو الليثي بالعديد من الاتصالات التليفونية تحذره فيها من استغلال صورته الشخصية علي احد الاعلانات ( الغير مرخص بإعلانها ) المذاعة علي العديد من القنوات ( الغير مرخصه " ومنها قنوات بيروت افلام والزعيم والسكرية افلام الفضائية”

مضيفًا “ حيث قامت تلك القنوات بيت إعلانات للجمهور بهدف الحصول على مبالغ مالية من المواطنين باعمال النصب والدجل والشعوذه تحت مسمي العلاج الروحاني مستغلين في ذلك صورة شخصية له تم الحصول عليها دون إذن منه وذلك بهدف النصب على المواطنين وايهامهم بصحة ما يقومون بالإعلان عنه من أعمال دجل وشعوذه ونصب علي خلاف الحقيقة والواقع،وعلى إثر ذلك فقد قام بمخاطبة مستشاره القانوني طارق العوضي المحامي بالنقض لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة في مثل تلك الحالات. وعليه فإننا إذ نحذر الكافة من الانسياق وراء تلك الاعلانات الكاذبة والتي تتنافي مع الحقائق والثوابت العلمية والدينية المستقر عليها والتي تستهدف النصب علي المواطنين الابرياء واستغلال حاجتهم في تحقيق ارباح مالية غير مشروعة، فأننا نؤكد ان مكتبنا قد قام باتخاذ كافة الاجراءت القانونية حيث تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام ( وهو قيد الفحص حاليا) كما تقدمنا بشكوي رسمية إلى المجلس الاعلي للاعلام لاتخاذ اجراءاته القانونية”

و أردف العوضي “ کأننا نؤكد أن تلك الإعلانات تشكل جرائم عدة وخطورة مجتمعية كبيرة وهو ما استوجب علينا اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة وأن نهيب بالجميع عدم الانخداع بمثل تلك الاعلانات حتى لا يؤدي ذلك إلى وقوعهم فريسة لأعمال النصب والدجل والشعوذة والاسيتلاء على أموالهم..والله الموفق وهو نعم المولي ونعم النصير”