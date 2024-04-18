ثقافة سوهاج تقدم العرض المسرحي "العمى" على مسرح مركز الشباب بجرجا

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت فرقة بيت ثقافة جرجا المسرحية أولى ليالي العرض المسرحى "العمى" على مسرح مركز الشباب، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي العمى

العرض عن رواية "العمى" لجوزيه ساراماجو، وتدور أحداثه حول وباء غامض يصيب أهل المدينة بالعمى المفاجئ، مما يتسبب في إحداث فوضى عارمة لا يتمكن الأمن من السيطرة عليها، وتزداد الأوضاع سوءا، مع سيطرة العصابات على ما تبقى من طعام ودواء.

وبمرور الوقت يحاول طبيب عيون مساعدة أهل المدينة ولكنه يكتشف أن المشكلة تكمن في الذات الإنسانية وفقدان البصيرة، وليس فقدان البصر.

صناع العرض المسرحي العمى

"العمى" إعداد أحمد عصام، ديكور عبد الناصر أحمد، أشعار محمد موسى، ألحان محمد أحمد، وإخراج محمود شلبي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة سوهاج، ويستمر عرضه بالمجان حتى 20 إبريل الجاري.

