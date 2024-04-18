في هذا الموعد.. مخرج فيلم "السرب" يكشف موعد طرحه بالسينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج أحمد نادر جلال موعد طرح فيلم السرب بجميع دور العرض، ويتنظر الجمهور بفارغ الصبر هذا الفيلم، وازداد حماسهم بعد طرح برومو العمل الذي شوق الجمهور لتفاصيل أكثر.



موعد طرح فيلم السرب



وكشف المخرج أحمد نادر جلال موعد الفيلم من خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، وأشار إلى أنه لم يتم تحديد الموعد بشكل نهائي حتى الآن ولكنه سيكون بين 25 إبريل الجاري والأول من مايو المقبل.

كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعمهم قائلًا:"إحنا عملنا المستحيل في الفيلم ده، وكان عندنا شغف عظيم أننا نقدم فيلم يليق بالذوق العالمي مش المصري بس، إحنا مش بنعمل فيلم وثائقي عن الواقعة ولكن بنعمل فيلم تجاري سينمائي الجمهور يحب يتفرج عليه".



تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

فريق عمل فيلم السرب





ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.



ملاحظات على برومو الفيلم

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.