رحاب الجمل: ندمانة على فيلم "بنت من دار السلام" ونفسي يتمسح من تاريخي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة رحاب الجمل عن تقديمها للمشاهد الجريئة، موضحة أنها نادمة على تقديمها لفيلم "بنت من دار السلام"، وتتمنى أن يمحى من تاريخها.

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تصريحات رحاب الجمل

وقالت رحاب الجمل، خلال لقائها مع "رؤيا مصر": "ندمانة على فيلم "بنت من دار السلام" ونفسي يتمسح من تاريخي.. لكن أنا شايفة دلوقتي أن كل حاجة في مشواري غلط إني أندم عليها لأني هبقى اتعلمت منها".

وعن إمكانية تجسيدها مرة ثانية مشهد مثل مشهدها في فيلم "احكي يا شهرزاد"، الذي جسدته أمام الفنان محمد رمضان، قائلة: محدش هيطلبني تاني لان هيكون عنده مشكلة لأني كبرت وعملت هذا المشهد وانا عيلة صغيرة".

‏‎ولفتت: "لو ابني حب يتفرج على (أحكي يا شهرزاد)، أو (بنت من دار السلام)، هقول له أتفرج، لأنه هيبقى عنده تساؤلات كتير، وهيستفيد مني، وهقول له ده وقت ما كنت صغيرة".

‏‎أشارت: "ممكن أقدم أدوار جريئة بشكل جديد، يواكب الثقافة دلوقتي.. قبل التمنينات في الأفلام الممثلات كانوا بيلبسوا مايوه، عملت ده في (أحكي يا شهرزاد) وكان فيه أفلام كتير جريئة.. جرأتي ملهاش علاقة بجرأة المشهد، هي جرأة وقوة مني إني أقدر أعمل ده".

يذكر أن فيلم "بنت من دار السلام" إخراج وتأليف طوني نبيه، وعُرض عام 2014، بطولة، رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام.

آخر أعمال رحاب الجمل

يذكر أن آخر أعمال رحاب كان مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024 بعملين دراميان وهما مسلسل صدفة وهو بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

ومسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، دنيا المصري، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.