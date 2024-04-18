أحمد عبد العزيز يعتذر عن انفعاله في عزاء شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم - كتب أحمد عبد العزيز في منشور عبر فيسبوك، اعتذار عن انفعاله على أحد حضور عزاء الممثلة الراحلة شيرين سيف النصر مشيرا لمدى تطفل الباحثي عن "التريندات الزائفة"، قائلا: " "للأسف الشديد سيطرت على أخلاقنا وشيمنا الكريمة المعهودة الفوضى الخلاقة، والتى اندثر معها مراعاة القيم واحترام قدسية الموت وخصوصية المشاعر، حتى أضحت ساحات الجنازة ومراسم العزاء حكرا أصيلا لهمج الميديا والتريندات الخادعة وكذا الباحثون عن مادة واهية دون النظر إلى تأصيل حقيقى لجوهر القيمة الذى غلف فطرتنا السامية".

وأضاف أحمد عبد العزيز: " حقيقة لا نجد كلمات ترسى ما آلت إليه فرائض الموقف الذى فاقت تداعياته الحد، الأمر الذى حدا بالبعض إلى فرض سياجا من اللامبالاة وتغليب أنا الذات على السمو بالنفس، للوصول لأسمى مراتبها فى مشاركة الآخرين آلامهم وأحزانهم.. بيد أنه لم يترك لنا دعاة الفوضى الخلاقة والذين اتخذوا من الهمجية نسقا لهم دون إيثار حرمة أو سموا لأسمى مشاعر النفس الإنسانية مجالا للتعبير عن جم غضبنا تجاه هذه التصرفات غير المسئولة، سوى التهكم على إقحام الذات غير المبررة بالمرة".

واختتم احمد عبد العزيز: " لكن وللأسف الشديد طال الأمر أحد أبنائنا الأعزاء من ذوى الهمم والذى شاءت الأقدار أن يكون وسط هذه الجموع التى لا تحترم المناخ العام السائد، ولم يكن لدينا علما مطلقا بحقيقة الأمر بسبب التدافع الشديد لأنه من المعروف عنا حرصنا الدائم على احترام ومحبة الجمهور.. من هنا.. نعلنها بصراحة وبقوة أن ما تشهده مراسم العزاء وأروقة ساحات الجنازة للمشاهير وغيرهم من تطفل جاوز المدى وإقحام نبل المشاعر الإنسانية مع فوضى الميديا والبحث عن التريند الزائف صحفيا وجماهيريا، أمر لا يليق مطلقا بمجتمع صلب بنانه جوهر القيمة الأخلاقية والفطرة الغراء السامية".

اخر اعمال أحمد عبد العزيز

وكان الفنان أحمد عبد العزيز شارك في مسلسل سره الباتع الذي عرض في موسم رمضان 2023، بطولة الفنان أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وإخراج خالد يوسف، وهو ينتمي لـ الأعمال التاريخية، حيث دارت أحداثه حول فترتين من الزمن، الأولى وقت الحملة الفرنسية في مصر، والأخري أثناء ثورة 25 يناير، وضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث شارك فيه ما يقترب من 60 فنانا من مصر والوطن العربي، أبرزهم: حنان مطاوع، هالة صدقي، عايدة رياض، الشاعر هشام الجح، عمرو عبد الجليل، شمس الكويتي، التونسية رانيا التومي، أحمد وفيق، ميدو عادل، الراحل مصطفى درويش، وغيرهم.

أحمد عبد العزيز يشرح سبب انفعاله في عزاء شيرين سيف النصر

سبق، نشر أحمد مقطعا يشرح فيه الأمر قائلا: "معرفش هو صحفي ولا واحد من المعجبين بس وأنا خارج من العزاء كان في عدد كبير جدا من الشباب والموبايلات اللي عايزين يتصوروا وأنا كنت مستعجل وتزاحموا عليا وواحد شدني من كتفي وكانت حاجة تضايق فأنا زقيته أبعده عني. معروف عني إنني مش برفض طلب لأي حد عايز يتصور معايا مهما كنت مشغول أو كدة بس أنا مكنتش أعرف إن الشاب من ذوي الهمم فبقوله معلش وحقك عليا ومقصدش كدة ودة تصرف طلع بشكل لا إيرادي. أنا شايف الموضوع الناس كبرته أكتر من اللازم".