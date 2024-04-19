نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... سعد رمضان لـ "دوت الخليج الفني" النجاح في مصر يعتبر تحديًا صعبًا جدًا وأنتظر هذه الأغنية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في عالم الموسيقى العربية، تتألق نجومٌ متألقون يأسرون القلوب بأصواتهم الساحرة وأدائهم المميز، ومن بين هؤلاء النجوم الفذّة يبرز اسم لامع ومبدع يحمل في صوته وجودًا قويًا وقدرة على الانتقال بين مختلف الألوان الموسيقية ببراعة فائقة إنه النجم اللبناني، سعد رمضان.

بصوته العذب وأدائه الرائع، استطاع سعد أن يحجز لنفسه مكانًا مميزًا في قلوب المستمعين وعلى ساحة الفن العربي.

إن جمال صوته وموهبته الفنية المتعددة جعلته يتألق في عدة أعمال فنية استحوذت على اهتمام الجماهير ونالت شهرة واسعة.

مع كل أغنية يقدمها سعد رمضان، يأخذنا في رحلة فريدة من نوعها إلى عالمٍ مليء بالمشاعر والأحاسيس. ينسج بين الكلمات واللحن ألحانًا مترفة تأسر القلوب وتحكي قصصًا تعكس أعماق الروح الإنسانية.

إنه ينقلنا من الفرح إلى الحزن ومن العشق إلى الألم ببراعة فائقة، مما يجعلنا نترقب عمله القادم بشغف وشوق.

مع كل إصدار جديد، يترقب الجمهور بفارغ الصبر لسماع أغاني سعد رمضان واكتشاف جديده والاستمتاع بموهبته الفريدة.

إن نجاحه الباهر وشعبيته الواسعة ليست مصادفة، بل هي ثمرة جهوده المتواصلة وشغفه اللافت في مجال الفن.

وحاور دوت الخليج الفني في مقابلة حصرية مع النجم اللبناني سعد رمضان عن نجاح حفلته في القاهرة وأعماله الفترة القادمة وغيرها من الأمور.

إليك نص المقابلة /

حدثنا عن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها حفل القاهرة من الجمهور ؟

دايمًا زيارة مصر والحفلات بمصر لها طابع خاص بالنسبة لي جمهور جديد، وما يشبه حدا وبيحب الإنبساط، وذواق الفن بشكل كبير، كانت حفلة رائعة جدًا جدًا، واستمتعت كثيرًا وكذلك العالم.

المطربون العرب يرون أن النجاح فى مصر يعد انتشارًا بالشرق الأوسط.. هل تؤيد وجهة النظر؟



بالتأكيد، النجاح في مصر يعتبر تحديًا صعبًا جدًا. بالنسبة لي، دخول مصر يعد إنجازًا كبيرًا بحد ذاته. التاريخ الفني لمصر طويل وغني، ومن يحقق شهرة في مصر فإنه يحقق شهرة عربية بالفعل.

كيف يتعامل سعد رمضان مع الموسيقى الحديثة والتوجهات الجديدة في صناعة الموسيقى؟

أنا دائمًا أحب التجديد والابتكار، وفي الوقت ذاته أحرص على الحفاظ على المبادئ الموسيقية التي نشأت عليها.

لا أذهب في الاتجاه الحديث المفرط وأنسى تمامًا المبادئ والأسس التي بنيت عليها مسيرتي الموسيقية. أحاول دائمًا إضافة لمسات حديثة دون التخلي عن جوهر الفن الذي أحبه.



أعمل على استخدام توزيعات وآلات جديدة، والتعاون مع موزعين وملحنين جدد لديهم أفكار مبتكرة.

هل لديك تعاونات مميزة مع مطربين آخرين أو فرق موسيقية مشهورة؟



بالقريب العاجل لايوجد تعاونات بمعني الديو مع مطربين، أو فرقة موسيقية أتمنى في الأيام القادمة أن يكون فأكيد.

هل توجد خطط مستقبلية لسعد رمضان؟

دائمًا ما يوجد خطط مستقبلية، ودائما بيكون في أغاني جديدة عم بتتحضر، دايما في كليبات جديدة في حفلات جديدة، وإن شاء الله يوجد أغنية جديدة عراقية مصرية، ميكس غريب جديد كليًا بالنسبة لي

بــ خمسة عشر سنة تقريبًا ثلاثين أغنية ما بتشبه ولا أغنية من هلا أغنيها فإن شاء الله الناس تحبها أهم شئ، والستايل جديد جدًا على سعد رمضان.

