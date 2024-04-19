نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص... سعد رمضان لـ "دوت الخليج الفني" أؤيد التغني بالقضايا الاجتماعية وأرفض السياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بصوته العذب وأدائه الرائع، استطاع سعد أن يحجز لنفسه مكانًا مميزًا في قلوب المستمعين وعلى ساحة الفن العربي.

إن جمال صوته وموهبته الفنية المتعددة جعلته يتألق في عدة أعمال فنية استحوذت على اهتمام الجماهير ونالت شهرة واسعة.

مع كل أغنية يقدمها سعد رمضان، يأخذنا في رحلة فريدة من نوعها إلى عالمٍ مليء بالمشاعر والأحاسيس. ينسج بين الكلمات واللحن ألحانًا مترفة تأسر القلوب وتحكي قصصًا تعكس أعماق الروح الإنسانية.

وكشف النجم اللبناني سعد رمضان في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن هل تعتقد أن الفنان يجب أن يتحمل المسؤولية الاجتماعية وأن يُعبّر عن القضايا السياسية والاجتماعية من خلال أغانيه؟



وقال:"أنا ضد الإنسان أوالفنان تحديدًا أن يتدخل في السياسة، لأن الفنان اليوم ولكل العالم ولكل الأطياف، ولكل الفرقاء السياسين أو بالأحرى لكل الناس اللي بتأيد مختلف الفرقاء السياسين".

وأضاف:"أنا مع الفنان يكون بعيد عن السياسة بشكل كثير كبير بمرحلة من المراحل صرت أحكي رأيي اكتشفت إنى لأ لا أفعل هذا الشئ، وبحتفظ برأيي السياسي داخلي، وأكيد ضد الفنان أن يتدخل في السياسة أو يعطي رأيه".

وتابع:" بالنسبة للموضوعات الإجتماعية بالأغاني أنا مع فالآخر أي موضوع بنغنيه بيكون له هدف، سواء كان حب أو دراما أو خيانة، أو كان إجتماعي، لاشك هذه رسالة بتكون بس بنوصلها بطريقة الموسيقى، وطريقة الغناء، اجتماعيًا أكيد أنا مع الشخص أن يغني قضايا اجتماعية بينما سياسية لا أؤيد ذلك".

آخر أعمال سعد رمضان



والجدير بالذكر آخر أعمال سعد رمضان أغنية عندا شئ، وهي من كلمات والحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، وإخراج المخرج شهاب شهاب الذي أخرج الأغنية من إطار الحب الاعتيادي واستبدلها بحب الأب لابنته.

وتقول كلمات أغنية عندا شي كالتالي: في عندا شي ما لقيتو بكل الناس.. في عندا شي حرك بقلبي إحساس، بحبا بالحكي وبحبا بالفعل ويلي بحسو إلا ما حسيتو من قبل.

