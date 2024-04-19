نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفي عبده تروج لحلقتها مع ياسمين عز اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة فيفي عبده لحلقتها مع ياسمين عز من خلال نشرها البرومو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C562TudNzb2/?igsh=dm1kNHh5NzQ4bWZj

كتبت فيفي عبده:' انتظروني النهاردة الجمعة أن شاء الله مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس الساعه ٩ مساءا.

هاجم الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، الراقصة فيفي عبده، بسبب تصريحها الذي قالت فيه: فلوس الرقص حلال ولا حرام دا شيء بتاع ربنا انا مش هفتي، لكن الرقص الرقص مهنة زي كل المهن وفن محترم وانا بشقى وبتعب وربنا عالم بيا".

وقال "عبد الجواد"، خلال تقديمه برنامج "فتاوي"، المذاع عبر فضائية "الشمس"، اليوم الإثنين، لـ فيفي عبده: "أنا بقولك الرقص حرام، وفلوسك حرام، ومكسبك حرام وكل جسم نبت من حرام أو سحت النار أولى به كما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم.

وتابع، أن الرقص يكون حلال في حالتين فقط، رقص المرأة لزوجها، وامرأة ترقص في حضرة النساء فقط"، موضحًا أن مهنة الرقص مبتذلة ورخيصة وفن مش محترم خالص، مردفًا لفيفي عبده: "جبتي منين الاحترام وأنتي جسمك عريان والناس تنظر لمفاتن جسمك، وأجمع العلماء على أن جميع جسد المرأة عورة عدا الوجه والكفين، والميوعة والخمور ونظر الناس بشهوة وحركات الإغراء وإثارة الناس، أي فن محترم تتحدثين عنه