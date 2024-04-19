نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التزموا الصمت " لـ عصام صاصا تتصدر التريند وتقترب من مليوني مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت أغنية “التزموا الصمت” لمطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا وحودة بندق، م 2 مليون مشاهدة، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، كما تصدرت التريند.



تفاصيل أغنية التزموا الصمت

وأغنية التزموا الصمت غناء حودة بندق وعصام صاصا، كلمات محمود سوستا، الحان كيمو الديب.



كلمات أغنية "التزموا الصمت"



التزمو الصمت اسود الارض راجعين

ومش هيسمو

اخوات ع الجد نموت علي

بعض الخوف مسمعناش عنو

جاهزين للنكش علي اي

وضع بس انتو بس اتمنو

واللي يفكر ويانا يتحط

احنا هنشرب من دمو

يا مولانا اما نحضر

مفيش مخلوق بيظهر

مفيش حد معانا يسد

و مين اللي علينا يقدر



وحوش ونقوم ب دوله

حمل علي اي حمله

نزعل جيش ومنجليش

عتاوله ولاد عتاوله



كرامتنا قصاد رقبتنا ولو

فيها موتنا احنا مبنحلش

من يوم م الارض شالتنا

اسود ب هيبتنا ومبنتهزش

لو جيت يوم علي سكتنا

روحك ع اللي خلقها متتعزش

دحنا اما بتيجي سيرتنا

تلاقي ابطال منها بتتلبش



ملوك واعمام مجالنا

وخدنا السوق لحالنا

شغلنا الكل ومشوفناش

واحد منكم شغلنا



بنسكن ف العقول

عشان غير دول ودول

نعدي البحر عوم ولا يوم

نعدي احنا الاصول



احنا بنفسنا عاملين

نفسنا ومحدش زق معانا

ساندين بعضنا يابا من

صغرنا جدعان وعنينا مليانه

لا الخوف طبعنا ولا يوم جلينا ولا كان مبدأنا خيانه

واللي يحبنا يسكن قلبنا

ويا ويلو اللي اتحدانا