"شقو" يتربع على العرش.. تعرف على إيرادات الفيلم

القاهرة - محمد ابراهيم - تربع فيلم “ شقو ” على عرش الإيرادات في موسم عيد الفطر بعد طرحه منذ ٩ أيام بدور العرض ليحقق ٤٣ مليون جنيه.

شقو

العرض الخاص لفيلم "شقو"

في السياق ذاته احتفل صُناع فيلم “ شقو ” بالعرض الخاص للفيلم في إحدي سينمات مدينة السادس من أكتوبر يوم ٩ من إبريل ٢٠٢٤ الموافق وقفة عيد الفطر المبارك.

أبرز الحاضرين للعرض الخاص

و حرص أبطال الفيلم على الحضور وكان أبرزهم الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني و الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح والفنانة القديرة يسرا وعدد من الضيوف وأبرزهم الفنان حسن الرداد والفنان محمد أحمد ماهر والفنان حسن الخلعى وعدد آخر من الفنانين والفنانات بالإضافة إلي منتج الفيلم أحمد السبكي ومخرج الفيلم كريم السبكي.

أبطال فيلم “ شقو”

شارك في بطولة فيلم “ شقو ” الفنان عمرو يوسف والفنانة دينا الشربيني و الفنانة أمينة خليل والفنان محمد ممدوح والفنانة القديرة يسرا والفنان محمد جمعة وعدد آخر من نجوم الفن والفيلم من إخراج كريم السبكي.