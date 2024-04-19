نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل فيلم Crazy Rich Asians لعمل مسرحي في برودواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتجو الفيلم الرومانسي الناجح Crazy Rich Asians لتحويله لعمل مسرحي على مسرح برودواي قريبا.

ووفق ديلي ميل، العمل المسرحي يأتي بعد 6 سنوات من طرح العمل السينمائي من الفيلم الناجح، على ان يتم تقديم العرض بالطابع الموسيقي.

وكانت قد حضرت النجمة أنجلينا جولي للعرض الخاص للعمل المسرحي الجديد الذي يشهد أول مشاركة لابنتها فيفيان في مجال الفن بمسرح برودواي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور جولي للعرض الخاص للعمل المسرحي، الذي طرح للعرض بعنوان The Outsiders.

ومؤخرا النجمة القديرة كارول برنت الباغة من العمر 90 عام، رشحت النجمة أنجلينا جولي لتقوم بتجسيد قصة حياتها في عمل سينمائي.

ووفق ديلي ميل، ترى برنت أن جولي هي الاجدر لتجسيد شخصيتها امام كاميرات السينما.

وسبق أن ظهرت لقطات جديد لأنجلينا جولي من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Maria، الذي تعود من خلاله لتقديم الأدوار السينمائية الهامة، المقتبسة من قصص حقيقية.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم لأنجلينا جولي، حيث تجسد شخصية مغنية الأوبرا ماريا كالاس، وتصوير العمل يجري حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

نشاط خارج السينما

يأتي ذلك في حين تسعى النجمة أنجلينا جولي لتعزيز انخراطها في مجال ريادة الأعمال خارج نشاطها السينمائي، عن طريق إطلاقها لعدد من العلامات التجارية التابعة لها في مجالات أخرى.

ووفق "ديلي ميل"، سبق لأنجلينا أن أطلقت علامة تجارية خاصة بها في مجال صناعة المجوهرات، هذه العلامة التجارية، حملت عنوان Style of Jolie.

والآن تشير أنباء جديدة، بتقدم أنجلينا بطلب توثيق علامات تجارية أخرى تحمل اسمها، ستقدم من خلالها للأسواق، تشكيلة من الملابس والمجوهرات الجديدة.

العمل على مشاريع جديدة

وتواصلت الصحيفة البريطانية، مع عدد من المقربين من النجمة أنجلينا جولي، من خلالهم علمت أنها تعمل حاليا على مجموعة جديدة من المشاريع خارج مجال السينما.

وتريد أنجلينا أن تعزز من نشاطها التجاري في عدد من المجالات المختلفة، حتى تتاح لها الفرصة للاستمرار في مجال عمل، خلال السنوات التي ستقضيها بعد اعتزالها العمل السينمائي بشكل نهائي.