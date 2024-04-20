ننشر الصور الكاملة لحفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أبريل 2024 06:35 صباحاً - حرص عدد كبير من الشخصيات الرياضية والفنية والعامة ، على حضور حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد ، والمقام فى أحدي الفنادق الكبري حاليًا .

وحرص وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي على حضور حفل الزفاف ، بالإضافة الى عدد من الشخصيات الرياضية الشهيرة ، إبرزهم طاهر أبو زيد، وعماد متعب، وإبراهيم حسن.

وحرص عدد من النجوم علي حضور حفل زفاف نجل الفنان محمد فؤاد ابرزهم الفنان الكبير عمرو دياب ، إيهاب توفيق ، مي فاروق وخطيبها الفنان محمد العمروسي ، مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية ، عماد زيادة .