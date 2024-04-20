تعرف على أبرز لقطات فرح نجل محمد فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم محمد فؤاد فرح نجله أمس وسط عدد كبير من نجوم الوسط الفني والغنائي على رأسهم عمرو دياب ومحمد حماقي وبوسي، وتصدر فؤاد محرك البحث "جوجل"، وفي السطور التالية يرصد “دوت الخليج الفني” أبرز لقطات حفل الزفاف.

الفقرة الأولى مع عمرو دياب



أحيا عمرو دياب أولى فقرات حفل الزفاف، بأغنياته المميزة التي أشعلت أجواء الحفل، وانضم إليه المطرب إيهاب توفيق ومصطفى كامل، ليواصلوا فقرات الحفل، الذي سيطرت عليه أجواء البهجة والسعادة، للعروسين والحضور، الذين حرصوا على مشاركته في فرحة المطرب محمد فؤاد بزواج نجله.

كماننا..محمد فؤاد يحيي حفل نجله



و أحيا النجم محمد فؤاد حفل زفاف ابنه عبد الرحمن المقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وغنى أغنية "يا أصلي" وأغنية "كامننا"، وقد تفاعل معهما العروسان والحضور.



تصريحات محمد فؤاد



ومن ناحية أخرى، كان محمد فؤاد قد أثار حالة من الجدل لدى جمهوره في مصر، بعد تصريحاته في حفله الأخير بجدة، التي عبر من خلالها عن سعادته لغنائه لأول مرة في السعودية.

وقال: "حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة قلب كل الوطن العربي.. الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده".

آخر أعمال محمد فؤاد



يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد في السينما فيلم غاوي حب الذي عرض عام 2005 أي قبل 19 عامًا، ولعب فيه شخصية شاب يدعى صلاح، يغرم بالفنانة حلا شيحة، ويحاول التقرب منها، وشارك في العمل أيضًا كل من رامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي، محمد مرزبان، رفيق محسن، وفاء السيد، هويدا الشافعي، محمود طوبار، مجدي السباعي، عبد الله مشرف، وعدد آخر من الفنانين.