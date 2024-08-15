القاهرة - محمد ابراهيم - طرح أغنية "عفاريت" لـ عبد الباسط حمودة ومسلم على يوتيوب

أطلق كلًا من المطربان عبد الباسط حمودة ومسلم أغنية جديدة تحمل عنوان "عفاريت"، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بأغنية عفاريت.

عبد الباسط حمودة ومسلم

تفاصيل أغنية عفاريت

أغنية "عفاريت" تم طرحها بطريقة الفيديو كليب، وكان قد تم تصويره مؤخرا، في شوارع وسط البلد بالقاهرة، والأغنية من كلمات محمود السداوي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

كلمات أغنية عفاريت

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

أول كلامي هقول الدنيا ليها أصول

تمشيها بالمظبوط مع اخوك عمر المحبة يطول

والدنيا لو فرقت.. بعدّت.. تبعتله ١٠٠ مرسول

بنخش دخلة ولا أي دخلة معروف تمامنا جامدين

وفي أي حتة لو مين نسد منهابش ماحنا واصلين

وتأتي الأغنية ضمن حملة تسويقية لإحدى كبريات شركات التوصيل في مصر.

تعاون سابق لـ عبد الباسط حمودة ومسلم

وتعد أغنية "عفاريت" هى التعاون الثاني الذي يجمع "عبد الباسط حمودة" و"مسلم"، وذلك بعد أغنية "يا أصفر"، التي تم طرحها بطريقة الفيديو كليب في فبراير 2022، وحققت نجاحا كبيرا حيث تخطت نسب مشاهدتها على موقع "يوتيوب" 70 مليون مشاهدة.

آخر أعمال عبد الباسط حمودة

من ناحية أخرى، طُرح أيضا مؤخرا لعبد الباسط حمودة، والفنانة أمينة دويتو جديد بعنوان "هنخربها".

آخر أعمال مسلم

أما عن مسلم، فـ قد شارك في فيلم "إكس مراتي" الذي تم طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائية، من خلال غناء أغنية "أنا بابا" بالتعاون مع الفنانة بوسي، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وماستر إيهاب كلوبكس.