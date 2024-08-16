نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المرصد الوطني للعمل": الظروف الصحية والاجتماعية سببت فجوة الرواتب بين الذكور والإناث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرجع تقرير المرصد الوطني للعمل عن سوق العمل في المملكة في 2023، أسباب فجوة الرواتب بين الذكور والإناث إلى الظروف الصحية والاجتماعية، مثل رعاية الأطفال وغيرها التي قد تعطل عمل المواطنات وتؤدي إلى نقص في الخبرة المتراكمة والتعاقب الوظيفي في سوق العمل بعدما بلغ متوسط الأجر الشهري الإجمالي للموظفين المواطنين في القطاع الخاص 8.42 ألف ريال من 2023.

وسجل المواطنون الذكور متوسط أجر شهري بلغ 10.19 ألف ريال، بينما بلغ متوسط الأجر الشهري للمواطنات 5.87 ألف ريال. ويمكن أن يعود ذلك إلى عدة عوامل، مثل نوعية الوظائف التي التحقت بها المواطنات خاصة أن نسبة توظيف المواطنات في سوق العمل ارتفعت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الظروف الصحية والاجتماعية، مثل رعاية الأطفال وغيرها التي قد تعطل عمل المواطنات وتؤدي إلى نقص في الخبرة المتراكمة والتعاقب الوظيفي في سوق العمل وذلك على الرغم من الجهود لسد هذه الفجوة في الرواتب وتحسين فرص العمل للنساء في المملكة.

وبحسب تقرير المرصد الوطني للعمل الذي يقدم نظرة شاملة عن الوظائف في المملكة ويشمل ذلك بيانات تحليلية حسب المناطق والجنسية والجنس والعمر وحجم المؤسسة والقطاع ومتوسط الأجور، إذ شكل القطاع الخاص أكبر قطاع توظيف في المملكة وضم 10،985 موظفًا من 2023، يتبعه القطاع العام الذي يعد ثاني أكبر قطاع توظيف للمواطنين، كما سجل القطاع الخاص نموًا سنويًا بنسبة 10.53%، ما عكس مرحلة الانتعاش والنمو التي تبعت جائحة كورونا، وقادت المنشآت الكبيرة التوظيف في القطاع الخاص خلال الربع الرابع لعام 2023 ممثلةً بذلك أعلى نمو سنوى بنسبة تصل إلى 24.03%، وتوظيف أكبر عدد من المواطنين، في حين شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة انخفاضًا ونسبًا أقل من المشتغلين المواطنين.

وسجل قطاع التشييد أعلى عدد موظفين في القطاع الخاص وصل إلى 2.66 مليون، وبلغت نسبة التوطين 13.04%، كما صُنّف كأكثر قطاع يقصده المواطنون لتغيير مساراتهم المهنية، ويتبعه قطاع الجملة والتجزئة الذي بلغ عدد الموظفين فيه 1.67 مليون، وبلغت نسبة المواطنين منهم الربع تقريبًا، كما سجل هذا القطاع أعلى نسبة خروج للموظفين المواطنين في الربع الثالث من 2023، وأعلى نسبة من الموظفين العائدين في الربع الرابع من عام 2023. وحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو توظيف مرتفع للمواطنين بمعدل 2.54% بين الربع الثالث والربع الرابع 2023.

وشهد 2023، سوق عمل نشطا في المملكة وشكّل المواطنون نسبة 57.85% من إجمالي حركة سوق العمل للموظفين الخارجين والعائدين والجدد لأول مرة في سوق العمل والتي بلغت 1.84 مليون موظف، كما سجل المواطنون عددًا أعلى من الخارجين من التوظيف مقارنةً بالموظفين الوافدين بحيث شكلوا 66.85% من إجمالي الموظفين الخارجين من التوظيف في 2023، وسجل الموظفون المواطنون الجدد في سوق العمل والذين يشملون الملتحقين الجدد لأول مرة والعائدين لوظائفهم، رقمًا مقاربًا للموظفين الوافدين حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين الجدد 550.61 ألف والموظفين الوافدين الجدد 520.04 ألف.