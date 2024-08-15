قيس شيخ نجيب يشوق جمهوره لعمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان قيس شيخ نجيب فيديو يروج من خلاله لعمل فني جديد يجمعه مع الفنانة سيرين عبدالنور، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “قيس” على الفيديو قائلا:"مسلسل النسيان.. قريبا".

أحدث أعمال قيس شيخ نجيب الدرامية

يعتبر أحدث أعمال قيس شيخ نجيب هو مسلسل "الخائن" والذي عرض على "MBC مصر2"

ومسلسل "الخائن" بطولة سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، مرام علي، ريتا حرب، جلال شموط، رولا بقسماتي، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب، جينا أبو زيد.

المسلسل هو النسخة العربية من العمل الذي قدم في تركيا تحت نفس الاسم "الخائن" وحقق نجاحا كبيرا، وقام ببطولته جانسو ديري، كانر سيندوروك، ميليس سيزين.

أحداث مسلسل الخائن

تدور أحداث المسلسل حول "طبيبة" ناجحة متزوجة ولديها ابن تعيش حياة سعيدة، ولديها أصدقاء مقربين، وفي لحظة ينهار كل شيء باكتشافها خيانة زوجها لها مع شابة صغيرة، واكتشافها أن أصدقائها كانوا على علم بالأمر.

آخر أعمال النجم قيس شيخ نجيب

يذكر أن آخر أعمال النجم قيس هو ستيلتو هو مسلسل عربي شارك فيه نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، من إنتاج مجموعة إم بي سي مقتبس عن المسلسل التركي جرائم صغيرة المقتبس بدوره عن المسلسل الأمريكي أكاذيب كبيرة صغيرة، عُرض لأول مرة في العام 2022 على منصة شاهد في أي بي.

قصة المسلسل



صور المسلسل في مدينة إسطنبول التركية، وتدور أحداثه عن حفل ضخم يقام في أحد المنازل بمجمع سكني راقٍ، وتقع خلاله جريمة قتل شخص مجهول، حيث تم إلقاء جثة من أعلى طابق البيت وكان يحضر الحفل العديد من الشخصيات الكبيرة لتبدأ رحلة حلّ لغز هذه الجريمة، والبحث عن القاتل. وكما كانت توجد مجموعة من العلاقات المتنوعة بين الكراهية والخيانة والحب.

نبذة عن الفنان قيس شيخ نجيب

والده هو الممثل والمخرج محمد الشيخ نجيب ووالدته كانت راقصة في إحدى الفرق الشعبية للفنون. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بعام 1998، وانضم إلى نقابة الفنانين السورية في 25 مايو 1999. شقيقه هو المخرج سيف الشيخ نجيب الذي أخرج فيلم غمضة عين وفيلم ويلكم تو ليفنون. شارك بالعديد من الأعمال بين المسرح والتلفزيون. قدم برنامج مذيع العرب في موسمه الأول عام 2015.