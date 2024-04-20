انت الأن تتابع خبر محمد هنيدي .. الأعلى مشاهدة على نتفليكس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر فيلم مرعي البريمو للفنان المصري محمد هنيدي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة نتفلكيس منذ بدء عرضه في عيد الفطر الماضي، وذلك بعد أن عُرض العمل في دور العرض السينمائي في موسم الصيف الماضي 2023.



وحقق مرعي البريمو نسب مشاهدة عالية، وتصدر ترتيب الأعمال الأعلى مشاهدة على نتفليكس في مصر، متفوقًا على عدد من الأعمال الأجنبية المعروضة في هذه الفترة.



والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية أحمد مرعي تاجر البطيخ التي يقدمها محمد هنيدي، وهو يعيش في حي إمبابة ويتورط في أزمات مع تتابع الأحداث بسبب تهريب الألماظ، وتجسد غادة عادل شخصية زوجته جمالات، بينما تظهر نانسي صلاح بدور شقيقة هنيدي بالعمل.



وكان مرعي البريمو حقق 16 مليون جنيه بإجمالي إيراداته خلال 70 يوم بدور العرض السينمائي بالعام الماضي، والفيلم من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، علاء مرسي، محمد محمود، أحمد سلطان، كريم سامي مغاوري، وإنجي علي، فيما يظهر أحمد بدير ولطفي لبيب وعلاء زينهم ومحسن منصور ضيوف شرف، والعمل فكرة محمد هنيدي، تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.



يذكر أن محمد هنيدي برتبط بأكثر من مشروع سينمائي، جاري التحضير لها في الفترة الحالية، وسبق وقال في تصريحات تلفزيونية : أحضر لفيلم جديد سيكون مفاجأة للجميع، بخلاف الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الذي أعلن عنه سيادة المستشار تركي آل الشيخ وسيتطلب وقتًا طويلًا من أجل التحضير بشكل جيد حسب خطة المستشار .