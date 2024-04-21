عصام زكريا يتولى منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 45

القاهرة - محمد ابراهيم - تولى الناقد السينمائي عصام زكريا منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي بالدورة 45 المقرر انطلاقها نوفمبر المقبل، خلفًا للمخرج أمير رمسيس الذي تقدم باستقالته مؤخرًا معلنًا اعتذاره عن عدم الاستمرار بالمنصب.

تولي عصام زكريا كمدير لمهرجان القاهرة



وكان الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان التقى الناقد عصام زكريا آخر أيام شهر رمضان الماضي، وعرض عليه أن يتولى منصب مدير المهرجان واتفقا على بدء العمل بعد إجازة عيد الفطر.

وبمجرد انتهاء إجازة العيد اجتمع الثنائي عصام زكريا وحسين فهمي بمقر المهرجان، وبدأ عصام تشكيل المكتب الفني، ووضع اللائحة الجديدة، والتحضير للدورة 45 من المهرجان.



ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن اختيار عصام زكريا مديرًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الاثنين المقبل ببيان يصدر عن إدارة المهرجان.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، قد قررت تأجيل الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، التي كان مقررًا إقامتها في الفترة ما بين 15 و24 نوفمبر الماضي 2023.

تفاصيل استقالة أمير رمسيس

وأعلن الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الموافقة على استقالة المخرج أمير رمسيس.

تفاصيل تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي



وأصدرت الوزارة بيانًا للإعلان عن قرار الوزيرة نيفين الكيلاني، التي اكتفت بالإعلان عن التأجيل دون تحديد موعد جديد من أجل إقامة الدورة المقبلة، حيث أكدت أن موعد إقامة المهرجان سيتم تحديده في وقت لاحق.

مهرجان القاهرة السينمائي يلحق بمهرجان الموسيقى العربية الذي تأجل بدوره إلى موعد يحدد لاحقا، كما تم تأجيل مهرجان الجونة السينمائي من قبل، لكن القائمين على مهرجان الجونة أعلنوا تأجيل الدورة السادسة لمدة أسبوعين، على أن تنطلق في الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري، بدلا من الـ 13 من الشهر نفسه.

حيث أُعلن التأجيل بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة في الأيام الأخيرة، وشدد المهرجان على إعلاء شعاره الرئيسي "سينما من أجل الإنسانية" في كافة فعالياته المقبلة.

كما شهدت هذه الفترة تأجيل العديد من الحفلات الغنائية لنجوم مصر والوطن العربي، تضامنا مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض إليه، على أن يتم تحديد موعد لاحق من أجل إقامة هذه الحفلات.