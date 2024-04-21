نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا يخرج عن صمته ويرد على طارق الشناوي بهذه الطريقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجح النجم أحمد السقا في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويتم عرضه على قناة ام بي سي مصر.

وتحدث النجم أحمد السقا عن تعليقه لنقد طارق الشناوي له، وكواليس مسلسل العتاولة، وغيرها من الأمور.

وقال:"بوعده أني اجتهد زيادة وانال رضاءه.. هقول ايه يعني هو قال كتير بصراحة لكن لما بيقابلني بيمدح فيا والمفروض أن النقد غير الانتقاد والتجريح".



أحمد السقا يكشف عن كواليس مسلسل العتاولة

وأضاف: "الحمدلله مفيش شيطان دخل بينا في العتاولة ولا حاجة وكلنا كانت عنينا على بعض وبنشتغل بالـ 26 ساعة وبنحب بعض، والعشة ولعت بجد في المسلسل وطفيت جزء منها والمخرج الجاحد فضل مدور الكاميرات".



وتابع:" أنا حمقي ودمي حامي والطاقة الذكورية عالية شوية وبتسبب لي ساعات مشاكل، ومقدرش أعدي اللي يعديه غيري، ومفيش حد مثالي كلنا بنغلط بس قدر الإمكان بحاول أني مزعلش البني آدمين لأن أنا راس مالي الناس".

وأشار:" محمد هنيدي اكتر واحد بيضحكني، وبالنسبة لجيلنا كان رأس السهم التى عبرت وعبر وراها جيل كامل، ومحمد هنيدي دمه خفيف وافيهاته عايزة استيعاب وهو قصة كبيرة وحبيبي.. وأتمنى أعمل عمل جديد مع هنيدي واللى يجي يكون مناسب له وليا واكيد مش هنتأخر".

آخر أعمال أحمد السقا

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد السقا مسلسل العتاولة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي،

وضم المسلسل مجموعة من النجوم، أبرزهم طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.