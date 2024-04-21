باسم سمرة يكشف عن نجاح شخصيته بمسلسل "العتاولة"



القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح الفنان باسم سمرة في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له من خلال برنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويعرض على شاشة ام بي سي مصر.

وتحدث باسم سمرة عن كواليس تقديمه شخصية عيسى الوزان في مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الأخير.

وقال: "كان فيه أخوة بيننا كلنا في كواليس مسلسل العتاولة، وكنا نتعاون سويًا والمخرج أحمد خالد موسى يعطينا التعليمات، وكنت بشتغل في المسلسل وأنا مطمن وسعيد".

باسم سمرة يكشف عن تحضيره لشخصية عيسى الوزان

وأضاف: "إفيهات شخصيتي عيسى الوزان مكتوبة، ولكن هناك بعضها من اختراعي أنا والمخرج أحمد خالد موسى مثل يلا بينا وباي من غير سلام وغيرها، وسعيد أن هذه الإفيهات شهدت تفاعلًا واسعًا من الجمهور".



وتابع:" استوحيت الشخصية من حد أعرفه من بولاق بيلبس زي عيسى الوزان وحصلت على الاكسسوارات الخاصة به، وهو معلم شعبي في بولاق ولكن الشخصية تشبهه فقط في الشكل".



تفاصيل شخصية باسم سمرة في العتاولة



وقدم باسم سمرة ضمن أحداث العتاولة بشخصية رجل الأعمال الفاسد عيسى الوزان، والذي دخل في صراعات عديدة مع نصار فتيحة الذي لعب دوره أحمد السقا وخضر فتيحة الذي قدم شخصيته طارق لطفي، وذلك في إطار شعبي تشويقي أكشن.

أبطال مسلسل العتاولة

والعمل عُرض على قنوات mbc ومنصة شاهد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال

ومن جانبه، يعيش باسم سمرة في الفترة الحالية حالة من الانتعاش الفني من خلال مشاركته بأكثر من عمل منها فيلم اللعب مع العيال، الذي يشارك في بطولته مع محمد إمام ويدور في إطار اجتماعي كوميدي.

والفيلم من المقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، ومن بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومصطفى غريب، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

