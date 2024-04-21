نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح السعدني يتصدر لليوم الثاني على توالي تريند إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان القدير الراحل صلاح السعدني لليوم الثاني على التوالي عبر تريند موقع التغريدات “ إكس ” وتويتر " سابقًا وذلك بعد وفاته بيومه.

و تصدر أيضًا شخصياته المختلفة التي قدمها في عدة أدوار مختلفة أبرزها “ ارابيسك ” و“العمدة” عدد آخر من أدواره المختلفة.

الفنان القدير الراحل صلاح السعدني

وفاة صلاح السعدني

توفي الفنان القدير صلاح السعدني عن عمر يناهز ٨١ عامًا صباح يوم الجمعة وشيعت جنازته بعد صلاة العصر في ذات اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر ودفن بمقابر العائلة .

موعد عزاء صلاح السعدني

في السياق ذاته سيقام عزاء الفنان القدير الراحل صلاح السعدني يوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أبرز الحاضرين في جنازة صلاح السعدني

حرص عدد من الفنانين والفنانات الآخري على تأدية واجب العزاء الفنان أحمد السقا والفنانة غادة عادل والفنان القدير محمود البزاوي والفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز و الفنانة غادة عادل ووالفنان مدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين والفنانات .