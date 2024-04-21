زينة لـ طارق الشناوي: "عارفة أنك بتحبني ولكن مينفعش حضرتك تتكلم عن طموحك الشخصي ليا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة زينة في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج الحكاية، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويعرض على شاشة ام بي سي مصر.

وتحدثت زينة على أسلوب الناقد الفني طارق الشناوي في انتقاد أعمالها، وغيرها من الأمور.

وقالت:" لما عملت الليلة واللي فيها نجح وكسر الدنيا ولما جه ينقد العمل قال زينة أخيرا خرجت من مشاكلها، مالك ومال الكلام ده، ولما عملت العتاولة قال زينة سابت البطولات المطلقة وزعلانة".

وأضافت:"لأ أنا مش زعلانة.. أنا بعمل عمل مع نجوم كبار وأحمد السقا اسم كبير وباسم سمرة وطارق لطفي وشركة كبيرة زي الصباح".



زينة في رسالة شديدة اللهجة لطارق الشناوي.. فما مضمونها ؟

وتابعت: عارفة أنك بتحبني ولكن مينفعش حضرتك تتكلم عن طموحك الشخصي ليا، اتكلم يحيادية علشان استفيد منك، ولما تقولي حاجة تكون بناءة، وكمان الأجيال الجاية تستفيد".



قصة مسلسل العتاولة

يجتمع الشقيقان "نصار"، و"خضر" في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.



آخر أعمال زينة

والجدير بالذكر آخر أعمال زينة مسلسل جعفر العمدة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

