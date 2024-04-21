منع أكرم السعدني من حضور عزاء عمه عزاء عمه (تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت هالة محمود السعدني، ابنة شقيق الفنان صلاح السعدني، عن عدم قدرة شقيقها أكرم السعدني على حضور عزاء عمه بسبب تدهور حالته الصحية.

وأوضحت هالة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن أكرم تعرض لوعكة صحية وسقط في مطار وهو في طريقه لحضور العزاء، وأشارت إلى أن حالته لا تسمح له بالسفر.

يُذكر أن أكرم السعدني هو نجل الكاتب الراحل محمود السعدني، ويعتبر الشقيق الأكبر للفنان صلاح السعدني.

وفي الجانب الآخر، شهدت جنازة الفنان صلاح السعدني حضورًا جماهيريًا كبيرًا من نجوم الفن والإعلام والرياضة، حيث شُيعت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكان من بين الحاضرين عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني والإعلامي والرياضي.