بافتا تعلن موعد انطلاق حفل الجوائز لعام 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز بافتا عن موعد انطلاق حفل الجوائز في موسم الجوائز المقبل لعام 2025.

ووفق ديد لاين، تحدد رسميًا موعد انطلاق حفل جوائز BAFTA لعام 2025 بتاريخ 16 من شهر فبراير مطلع العام المقبل.

وشهدت جوائز بافتا 2024 تكريمًا خاصًا للراحل النجم ماثيو بيري، ضمن أبرز نجوم هوليوود الراحلين عن عالمنا خلال عام 2023 الماضي.

وأقيم الحفل مطلع الأسبوع الجاري وفق "ديلي ميل"، في لندن بحضور نجوم السينما في هوليوود والعالم، وكان هناك عرض خاص لتكريم النجوم الراحلين.

وضمن الحملات الموسعة التي انتطلق مؤخرًا لتكريم ذكرى الممثل الكندي الراحل ونجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، أعلن برنامج SNL عن فقرة تكريم خاصة للنجم، الذي سبق له أن كان واحدًا من مقدميه خلال تسعينيات القرن الماضي.

ووفق ديد لاين، اجتمع العالم على توديع ماثيو الذي رحل عن عمر يناهز 54 عامًا، وترك أثرًا لا يمحى في ذاكرة التليفزيون، بفضل تقديمه لدور "تشاندلر بينج" الكوميدي من مسلسل "فريندز".

تفاصيل الحادثة

ودع العالم نجم مسلسل فريندز الشهير "ماثيو بيري" الذي رحل فجر اليوم الأحد بعد تعرضه لحادثة غرق، أودت بحياته عن عمر يناهز الـ 54 عام.

وكشفت مصادر عن أن نجم مسلسل "فريندز" الذي جسد شخصية "تشاندلر بينج" الشهيرة، وجد ميتًا في منزله بلوس أنجلوس، غارقًا في حوض الجاكوزي الخاص به.

أيضًا أكدت المصادر الخاص لديلي ميل، إنه لم يتم العثور على أي نوع من أنواع المخدرات في محيط الحادث.

وكان من عثر على ماثيو في هذه الحالة، مساعديه الذين كان قد ارسلهم خارج المنزل، ولدى عودتهم، وجدوه في هذه الحالة قبل قيامهم بإجراء مكالمة للنجدة.

وداع مؤثر

وحرص العديد من عشاق ماثيو بيري من أنحاء العالم، ومن نجوم هوليوود بالمشاركة في نعيه، بما في ذلك زملائه من نجوم مسلسل السيت كوم الشهير "فريندز"، جينفر أنستون، وديفيد سكويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو، وكورتني كوكس.

وعرف عن بيري إنه تحدث بوضوح عما عاشه من مشاكل مع المخدرات والكحول، بعد أن ذهب لأول مرة إلى مركز إعادة التأهيل في عام 1997 بسبب ما قيل إنه إدمان مسكنات الألم بعد حادث تزلج على الماء.