نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. باسل الخياط يروج لمسلسله نظرة حب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان باسل الخياط جمهوره بصوره له من مسلسله الجديد الذي عرض في رمضان2024، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “الخياط” على الصورة قائلا:" لكل من اسمه نصيب..بحر"، مما أثار تفاعل المتابعين معه.

الفنان باسل الخياط وأعماله الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان باسل الخياط مسلسل الثمن من بطولة باسل خياط،رزان جمال، نيقولا معوض، والعمل من إخراج فكرت القاضي.

قصة مسلسل الثمن

يصحبنا أبطال مسلسل الثمن عبر رحلة درامية طويلة بدأت من عند الأرملة الشابة سارة التي كانت بحاجة للمال من أجل علاج ابنها إبراهيم، ورغم كل المحاولات إلا أنها لا تجد المساعدة أبدًا، وتلجأ لمديرها في العمل الثري والناجح زين الصافي، وبالفعل يوافق على أن يقرضها المال لكنه يطلب الثمن مقابل ذلك، وهو قضاء ليلة معه بمفردهما،

ولاحقًا يدرك زين إلى أي مدى كان أحمق ثم تبدأ علاقة رومانسية بينهما، ومع ذلك فإن هذه العلاقة يدخلها الكثير من المصاعب فيُضطران إلى الانفصال، ومع تطور الأحداث، تدخل ميا، صديقة زين السابقة، وبمساعدة سمية تقنعه بالزواج منها، لكن هذا الزواج لا يتم بسبب وفاة كرم في نفس يوم العرس ومن هنا تتغير الأحداث ويفتح زين وسارة صفحة جديدة في حياتهما تنتهي نهاية سعيدة.

أبطال مسلسل "الثمن"

ويأتي المسلسل من بطولة باسل خياط ورزان جمال وهو مأخوذ من العمل التركي ألف ليلة وليلة أو ويبقى الحب ويشارك أيضًا سارة أبي كنعان في دور تيما ونيكولا معوض في دور كرم لكن دوره انتهى عند الحلقة 78.

البداية الفنية للفنان باسل الخياط وسيرته الذاتية

بدأ باسل التمثيل في سن الثامنة حيث شارك في مسرح الأطفال بسوريا، وشجعه الإشادة بأدائه على التقدم للدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحي، وانطلق بعدها في عالم المسرح.

دخول باسل إلى عالم التليفزيون كان بمسلسل كان ياما كان تلاها عدد من الأعمال التليفزيونية وفي عام 2000 جذب الأنظار بشخصية عامر في مسلسل أسرار المدينة للمخرج هشام شربتجي والتي حصدت تعاطف المشاهدين وإعجابهم بأدائه التمثيل، وفي 2004 حظي بإشادة النقاد وإعجاب المشاهدين عن دوره في مسلسل أحلام كبيرة للمخرج حاتم علي، لتتوالى بعدها أعماله التليفزيونية الناجحة، ومن أبرز مسلسلاته بسوريا: ربيع قرطبة (2003)،على حافة الهاوية (2007)، أبو خليل القباني (2010) وعشق النساء (2015).



وكانت انطلاقته في الدراما المصرية من خلال المسلسل الرمضاني نيران صديقة (2013) والذي أدى فيه دور قذاف ونجح في لفت أنظار الجمهور المصري والمخرجين لموهبته ليؤدي بعدها سلسلة من الأدوار المعقدة نفسيًا ظهرت في مسلسلات الرمضانية المصرية وهي طريقي (2015)، الميزان (2016)، 30يوم (2017) والرحلة (2018) جعلته حديث الإعلام خاصة 30 يوم حيث حصدت شخصية سامح/توفيق إشادة الجمهور الذي وصفه بالجوكر لنجاحه في تجسيد الشر بشكل أثار خوف المشاهدين، وتلاها الرحلة في دور نفسي آخر كان شديد التعقيد وبرزت فيه مدى تعمق باسل في دراسة الشخصيات التي يؤديها.

ومن أحدث أعمال باسل مسلسل التشويق والإثارة النحات والذي يؤدي فيه 3 شخصيات مختلفة ومسلسل عهد الدم ويؤدي فيه دور شخصية سليم فياض الذي يقع في صراع بعدما يخيره تاجر مخدرات ما بين العمل كقاتل أجير لديه أو فقد عائلته، وحاليًا يصور باسل دوره في مسلسل ظل المقرر عرضه في رمضان 2021، فيما ينتظر عرض مسلسله عالم كامل قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية.

على الجانب الآخر شارك باسل في بطولات سينمائية أبرزها فيلم ثنائية باب الشمس (الرحيل - العودة) للمخرج يسري نصر الله والذي تم عرضه في مهرجان كان السينمائي واعتبرته مجلة تايم الأميركية واحد من أفضل 10 أفلام تم عرضها في 2004، وفيلم الشياطين: العودة (2007) والمستوحى من سلسلة روايات الجيب الشهيرة «الشياطين الـ13» والفيلم الغنائي الاستعراضي سيلينا للمخرج حاتم علي.