نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمتها ٥ آلاف دولار.. فيلم "سماء جافة لا تمطر" يفوز بجائزة قنوات ART في "ملتقي أفلامنا" ببيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز منذ قليل مشروع الفيلم السوداني "سماء جافة لا تمطر" إخراج ابراهيم عمر وإنتاج آية يوسف، بجائزة قنوات ART وقيمتها ٥ آلاف دولار والتي يتم منحها لأفضل مشروع فيلم تحت التطوير في الدورة الثامنة ل "ملتقى أفلامنا" الذي انطلق اونلاين في الفترة من ١٩ إلى ٢١ إبريل الجاري من تنظيم جمعية "بيروت DC"، وقام بتسليم الجائزة أنطوان خليفة، المستشار الفني للقنوات.

ملتقى أفلامُنا، هو ملتقًى للإنتاج المشترك يجمع المنتجين والمخرجين المستقلّين وأصحاب مشاريع الأفلام الطّويلة (روائيّة ووثائقيّة) من المنطقة العربيّة، مع شركاء إقليميّين ودوليّين من منتجين ووكلاء مبيعات وممثّلي صناديق دعم ومهرجانات.

يهدف الملتقى إلى بلورة تحالفات سينمائيّة جديدة وتشجيع تطوير المشاريع والإنتاجات المشتركة وتفعيل التّعاون بين الخبراء وأصحاب المشاريع، لتسهيل الحصول على التّمويل الإقليميّ والدّوليّ وتحفيز تبادل الخبرات بين المشاركين وفرق الأفلام.