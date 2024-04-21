نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. ما لا تعرفه عن عبدالرحمن الأبنودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ٢١ ابريل ذكرى وفاة عبدالرحمن الأبنودي.

حياة عبدالرحمن الأبنودي

عبد الرحمن الأبنودي وُلِدَ في عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر، لأب كان يعمل مأذونًا شرعيًا وهو الشيخ محمود الأبنودي. انتقل إلى مدينة قنا، وتحديدًا في شارع بني علي حيث استمع إلى أغاني السيرة الهلالية التي تأثر بها. تزوج من المذيعة المصرية نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور.



أشهر أعمال الأبنودي

من أشهر أعماله "السيرة الهلالية" التي جمعها من شعراء الصعيد، ومن أشهر كتبه "أيامي الحلوة" التي نشرت في ملحق أيامنا الحلوة بجريدة الأهرام وجمعت في هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة، حيث يحكي فيه قصصًا وأحداثًا مختلفة من حياته في صعيد مصر.





صدر مؤخرًا كتاب "الخال" للكاتب الصحفي محمد توفيق، الذي يتناول سيرة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي الذاتية، حيث يرصد الكتاب قصصه الآسرة وتجاربه المليئة بالمفارقات والعداءات والنجاحات والمواقف.





في مقدمة الكتاب، يصف توفيق الأبنودي بأنه مزيج بين الصراحة والغموض، وبين الفن والفلسفة، ويعتبره شخصية معقدة وبسيطة في الوقت نفسه، مما جعل بعض الناس يعتقدون أن تقليده سهل وتكراره ممكن.