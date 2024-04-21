نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببكاء هستيري.. هالة صدقي تقدم واجب العزاء في صلاح السعدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت الفنانة هالة صدقي في حالة من البكاء الهيستري أثناء تقديم واجب العزاء في النجم الراحل صلاح السعدني ومساندة نجله أحمد، والمقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر.

وشارك عدد من نجوم الوسط الفني في استقبال المعزين بجانب نجله أحمد كل من الفنان محمود البزازي والفنان نبيل الحلفاوي، والفنان أحمد رزق، والفنان أحمد عتريس، والفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنان محمد محمود عبد العزيز.

أسرة صلاح السعدني ترفض حضور الصحفيين عزائه

اعتذرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي في بيان إعلامي عن تواجد الصحفيين والمراسلين اليوم في عزاء الفنان القدير الراحل صلاح السعدني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر و ذلك بناءً على رغبة أسرة الراحل.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وأكدت أسرة الفنان صلاح السعدني، أن العزاء مقتصرًا على أفراد العائلة والزملاء فقط، وقد جاء نص البيان:“ تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين ومراسلين القنوات التليفزيونية كافة، وتعتذر النقابة للسادة الصحفيين والمراسلين وتناشدهم باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، بعدم حضور الصحافة والإعلام والمراسلين لعزاء الراحل حيث أن العزاء قاصر على العائلة والزملاء فقط”

وشدد البيان على أن الدكتور أشرف زكي سوف يضع شروط لحضور مراسم الدفن أو الجنازات، قائلًا:" وقد أعلن الأستاذ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بأنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين نقابة المهن التمثيلية والصحفيين والمراسلين حتى لا تسيء القلة لهذه المهنة العظيمة، خالص اعتذارنا وتقديرنا لكل الصحفيين والمراسليين ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وفاة صلاح السعدني

رحل عن عالمنا النجم القدير صلاح السعدني في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 81 عامًا إرثًا فنيًا كبيرًا ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما.